В Харькове нашли 50 кг ртути

ак сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, в воскресенье на номер 101 поступило сообщение от работников одного из предприятий о том, что при проведении земляных работ они обнаружили бутылки с серебристо-белой жидкостью, внешне похожей на ртуть. Бутылки хранились под землей в деревянном ящике.

На место прибыла группа химиков Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области. Специалисты подтвердили, что жидкость в емкостях – это ртуть в количестве приблизительного 50 кг. Она была в 6 стеклянных бутылках по 0,5 л и 100 пузырьках по 0,01 л.

На месте происшествия также обнаружено 15 стеклянных бутылок емкостью по 1 л с прозрачной жидкостью, которая оказалась эфирным спиртом. Емкости не были повреждены, и ни одно из опасных веществ не пролилось. Спасатели осторожно собрали бутыли для их последующей утилизации. Пострадавших нет.