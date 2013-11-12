Украина не собирается отменять квоту на локализацию оборудования для "зеленой" энергетики

Об этом сообщил заместитель председателя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Дубовик.

"Мы не можем согласиться с тем, что местную составляющую надо брать и отменять. Это рушит наши планы, потому что одновременно с развитием возобновляемой энергетики у нас встали на ноги производители оборудования для солнечной и ветроэнергетики", - сказал он в Киеве во вторник в ходе круглого стола, на котором обсуждались возможные последствия упразднения правила местной составляющей для экономики Украины.

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По его словам, Европейское сообщество предложило в качестве компромисса снизить требуемую степень локализации до 20-25% для всех видов возобновляемых источников энергии.

"Но мы больше склоняемся к проработке технических возможностей по локализации для каждой из подотраслей и, возможно, остановимся на той цифре, которая уже есть - 30%", - добавил Дубовик.

Чиновник также не исключил переноса сроков распространения правила местной составляющей на биогазовые электростанции на более поздние, так как производство соответствующего оборудования в Украине пока отсутствует.

Требование по использованию украинских материалов, комплектующих и оборудования при строительстве электростанций на ВИЭ, так называемое правило местной составляющей, было установлено еще в 2009 году одновременно с введением механизма "зеленых" тарифов.

Правило местной составляющей распространяется на электростанции, строительство которых началось после 2011 года.

Действующая редакция правила местной составляющей была утверждена парламентом в ноябре 2012 года, а вступила в силу 1 июля 2013 года. Принятый закон фактически отсрочил на полгода ужесточение требования по локализации с 15% до 30% для ветряной и солнечной энергетики, а также вывел из-под действия правила местной составляющей малую гидроэнергетику.

Доля украинских компонентов в электростанциях (ветер, солнце, биомасса), строительство которых началось после 1 января 2012 года, а завершилось после 1 июля 2013 года должна составлять не менее 30%. Для электростанций на биогазе 30%-ное требование локализации будет распространяться только на те объекты, строительство которых завершилось после 1 января 2014 года.

Очередное ужесточение правила местной составляющей для солнечных, ветряных и биомассовых электростанций - до 50% - запланировано на 1 июля 2014 года, для биогазовых - на 1 января 2015 года.

Ранее европейский комиссар по торговле Карл де Гухт заявил, что Еврокомиссия потребовала от Украины отказаться от механизма поддержки национальных производителей оборудования для возобновляемой энергетики с тем, чтобы упростить доступ на украинский рынок иностранных компаний.