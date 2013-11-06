Мощности возобновляемой энергетики в Украине в 2014 году удвоятся – глава Госэнергоэффективности

"Мы за прошедшие три года прирастили 800 МВт установленной мощности. Дальше в планах инвесторов, о которых мы знаем, наращивание каждый год по 1 гигаватту мощности", – сказал он журналистам в Киеве в среду в кулуарах международного форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Чиновник отметил, что расширение использования ВИЭ – одно из наиболее важных направлений энергетической политики Украины, направленной на экономию традиционных топливно-энергетических ресурсов и улучшение состояния окружающей среды.

Кроме того, увеличение объема энергии, получаемой из местных возобновляемых источников, повысит энергетическую независимость государства.

"Масштабное использование потенциала возобновляемых источников энергии в Украине имеет не только внутреннее, но и важное международное значение как фактор противодействия глобальным изменениям климата в целом, улучшения общего состояния энергетической безопасности Европы", – добавил Пашкевич.

Украина последние два года развивает возобновляемую энергетику интенсивнее, чем традиционную. По состоянию на начало ноября более 100 компаний эксплуатировали свыше 170 электростанций на ВИЭ.

Строительство таких энергообъектов сопровождается развитием производства высокотехнологичного оборудования для "зеленой" энергетики. Главным образом, благодаря необходимости использовать украинские комплектующие и оборудование при сооружении электростанций для получения возможности продавать генерируемую электроэнергию по "зеленому" тарифу. Наличие так называемого "правила местной составляющей" стимулирует иностранные компании переносить в Украину уже работающие в других странах или создавать новые производства оборудования для альтернативной энергетики.

По данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ), развитие возобновляемой энергетики за последние три года обеспечило создание более 15 тыс. рабочих мест. В ближайшие 2-3 года эта цифра может увеличиться в 4-5 раз.

Локализация производства позволит кроме прочего улучшить платежный баланс Украины за счет сокращения импорта дорогостоящего оборудования для возобновляемой энергетики и увеличения экспорта такого оборудования в будущем.