В этом году украинцы на 15% чаще посещают Польшу

Граждане Украины за первые девять месяцев текущего года пересекли границу с входящей в Европейский Союз Польшей около 10,5 млн раз, что на 15% больше показателей первых трех кварталов прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польских пограничников, 5,3 млн раз совместную границу пересекли украинцы в рамках малого пограничного движения действующего между странами с июля 2009 года и которое позволяет украинским гражданам ездить в Польшу без виз (+23%).

Польские граждане напротив реже ездили в Украину: количество пересечений за этот период снизилось на 11% - до 1,8 млн.

Весь пассажиропоток в наземных пунктах пропуска на польско-украинской границе вырос на 10% до почти 12,3 млн пересечений.

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Пересечение "авиаграницы" Польши выросло за отчетный период на 6% в то время, как в морских пунктах пропуска снизилось более, чем 7%.

Пассажиропоток на всей внешней границе Польши, входящей также в Шенгенскую зону, в январе-сентябре вырос на 12% - до 31,4 млн пересечений.

Украина, как и прежде, занимала крупнейшую долю в пассажиропотоке на внешней польской границе в почти 40% на фоне 25% доли "авиа границы" и около 20% белорусского участка.

Как сообщал УНИАН, за первую половину текущего года пассажиропоток на границе Украины и Польши вырос на 9% после более 8% роста за весь прошлый год, когда совместную границу пересекли 15 млн человек.

Справка УНИАН. В Польшу чаще всего ездят жители Западных областей Украины, которые, главным образом, покупают там товары для перепродажи и большинство из них ездят в Польшу по несколько раз в неделю. За первую половину текущего года польские консульства выдали в Украине почти 330 тыс виз, что на около 5% больше, чем за первые два квартала прошлого года. В 2012 году украинцы получили более 640 тыс виз.