Со вторника очереди из фур могут выстроиться по всей границе с Россией

С 12 ноября 2013 года на всей российско-украинской государственной границе таможенными органами России начнется реализация мероприятий по обеспечению соблюдения транзита товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.

Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

Ранее такие нововведения были внедрены в пунктах пропуска на границе России с Украиной в рамках Луганской и Донецкой областей.

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Согласно новым правилам, для оформления грузов и транспортных средств перевозчикам в пунктах пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда на территорию Российской Федерации.

Напомним, летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.