СМИ: РФ изменила правила въезда для фур, на границе с Украиной - огромный затор

"Сегодня, 30 октября, с украинской стороны скопилось несколько десятков фур. По словам очевидцев, не менее 60 еще стоит в отстойнике на нейтральной зоне", - отмечает издание. Причиной скопления фур является отмена с 28 октября ФТС РФ действия книжек международных дорожных перевозок (МДП) на таможни, подчиненные Южному управлению.

Книжки МДП гарантируют уплату таможенных платежей и позволяют перевозить грузы в опечатанных контейнерах, проходя пограничные процедуры в упрощенном режиме, сообщает РИА Новости.

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Теперь вместо книжек перевозчики должны будут предоставлять другие виды обеспечения транзита - таможенное сопровождение, предоставление обеспечения оплаты пошлин денежными средствами, банковской гарантией, поручительством или залогом имущества.

Водители жалуются на то, что они не были осведомлены об изменении правил пересечения границы, и на то, что представители ФТС не могут дать разъяснения. На трассе, примыкающей к границе, собрались фуры с украинскими, турецкими, молдавскими, казахскими и белорусскими номерами.

Между тем ФТС России во вторник сообщила о том, что распространит запрет книжек МДП на южные таможни страны, а также на Домодедовскую, Шереметьевскую и Внуковскую таможни. Ранее ФТС уже отменила действие книжек МДП на Северном Кавказе, в Приволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

ФТС заявляла, что с 1 декабря намерена полностью прекратить сотрудничество с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), которая продает эти книжки в РФ. ФТС обвиняет АСМАП в том, что ассоциация не исполняет обязательства перед российским бюджетом - не вносит положенные платежи при недоставке товаров. По подсчетам ведомства, накопленная задолженность ассоциации составляет 20 миллиардов рублей. АСМАП наличие задолженности отрицает.