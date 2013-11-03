СМИ: Очередь фур на украинско-российской границе уменьшилась

12:48, 03 ноября 2013
Общество
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Очередь перевозчиков на трех пунктах на российско-украинской границе уменьшилась до 135 фур

Очередь фур на таможне уменьшилась / Фото : news.transinfo.by

«С 28 октября в зоне Южного таможенного управления в действие вступили новые требования ФТС России к таможенному транзиту. Так, например, теперь книжки международных дорожных перевозок принимаются только при условии дополнительных мер обеспечения. На границе стали скапливаться очереди из грузовиков», - передает Газета.ru.

Ранее сообщалось, что очередь уменьшилась до 336 фур.

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