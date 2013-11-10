Супертайфун на Филиппинах украинцев не задел - МИД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на его Евгения Перебийноса.

«У нас отсутствует информация относительно пострадавших украинцев. Это значит, что среди пострадавших их нет состоянием на сейчас», - заявил Перебийнис.

Читайте также: Китай объявил высшую степень тревоги из-за тайфуна "Хаян"

Как сообщал УНИАН, около 10 тыс. человек погибли лишь в одной центральнофилиппинськой провинции Лейте. Всего, по данным на этот момент, стихийное бедствие коснулось в той или другой степени почти 4,5 млн. лиц, без крыши над головой остались полмиллиона людей.