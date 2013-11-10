Супертайфун на Филиппинах украинцев не задел - МИД
16:56, 10 ноября 2013Общество
828 0
Граждан Украины нет среди пострадавших от супертайфуна «Йоланда» на Филипинах.
Украинцев нет среди пострадавших от супертайфуна на Филиппинах - МИД
/ Фото: smscs.com
/ Фото: smscs.com
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на его Евгения Перебийноса.
«У нас отсутствует информация относительно пострадавших украинцев. Это значит, что среди пострадавших их нет состоянием на сейчас», - заявил Перебийнис.
Читайте также: Китай объявил высшую степень тревоги из-за тайфуна "Хаян"
Как сообщал УНИАН, около 10 тыс. человек погибли лишь в одной центральнофилиппинськой провинции Лейте. Всего, по данным на этот момент, стихийное бедствие коснулось в той или другой степени почти 4,5 млн. лиц, без крыши над головой остались полмиллиона людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter