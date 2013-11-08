Пятерых донецких милиционеров, пытавших людей, посадили на 5 лет

В Донецке прокуратура обжаловала приговор пяти бывшим милиционерам, осужденным на 5 лет лишения воли за насилие над задержанными, как слишком мягкий.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецка, прокуратура потребовала более сурового наказания для милиционеров, которые обвинены в пытках.

Так, было установлено, что в феврале 2013 года пять работников милиции доставили в отделение четырех молодых людей. Поводом для этого стало подозрение в совершении ими кражи металлолома в садовом товариществе.

В отделении милиции к пострадавшим применялось физическое и психологическое давление. После этого правоохранители требовали передать им денежные средства в размере 8 тыс. грн за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности за якобы совершенную кражу в садовом товариществе.

Часть денег правоохранители получили, после чего пострадавшие обратились в прокуратуру Пролетарского района Донецка.

По данному факту прокуратурой было начато уголовное производство по ст.127 (истязание), ст. 190 (мошенничество), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст.365 (превышение власти или служебным положением) УК Украины.

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После завершения расследования, которое проводилось прокуратурой района, обвинения были предъявлены двум оперуполномоченным, участковому, водителю-милиционеру и начальнику отделения милиции.

Пролетарский районный суд в октябре текущего года признал пятерых правоохранителей виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Но, по словам старшего прокурора Пролетарского района Донецка Юлии Хейфец, прокуратура посчитала приговор слишком мягким, в связи с чем направила на этой неделе апелляционную жалобу в суд высшей инстанции и «будет требовать для бывших работников милиции более сурового наказания».

Согласно информации, предоставленной УНИАН из неофициальных источников близких к правоохранительным, осужденные милиционеры избивали задержанных граждан, надевали на них противогазы и душили.