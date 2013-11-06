Госбанк развития обеспечит бизнес доступными кредитами - экс-заместитель главы НБУ

Такое мнение выразил бывший заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко.

«Этот проект должен получить поддержку мирового сообщества. 3 года назад в должности заместителя главы НБУ, когда я инициировал создание банка развития, он встретил понимание в этом вопросе ведущих финансистов мира», - заявил он.

Савченко констатирует, что для успешной реализации проекта нужно привлечь в его кредитный и наблюдательный советы иностранных специалистов, что, по его мнению, устранит коррупционную составляющую.

Эксперт утверждает, что госбанки развития существуют у большинства стран с высоким уровнем экономического развития. Он также заметил, что госбанк развития сможет реализовывать инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

«Это и актуальное ныне энергосбережение, и инфраструктурные проекты, и поддержка бизнеса», - подытожил Савченко.

Напомним, что на рассмотрении парламента находится законопроект №3445 «О государственном банке развития Украины».

Документом предусматривается, что банк развития будет создан на базе публичного акционерного общества «Украинский банк реконструкции и развития», полномочия по управлению корпоративными правами которого недавно, в соответствии с постановлением правительства, возложены на Министерство финансов.