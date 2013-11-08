Дело о лишении лицензии телеканала Маркова передано на рассмотрение в Одессу

Как заявил в эфире «АТВ» генеральный директор телеканала Александр Мизин, сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство телеканала и передал дело по иску Национального совета по телевидению и радиовещанию в Одесский окружной административный суд.

На обжалование данного судебного определения у сторон по делу имеется трое суток.

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«Мы считаем, что исковые требования Нацсовета безосновательны в полном объеме. Телеканал «АТВ» и должностные лица телеканала никаких преступных и незаконных действий не совершали», - сказал Мизин.

Как сообщал УНИАН, 24 октября подконтрольный Маркову телеканал «АТВ» (Одесса) заявил о намерении Национального совета по телевидению и радиовещанию лишить телеканал лицензии. Как сообщил журналистам генеральный директор телеканала Мизин, это решение Нацсовет принял на заседании 23 октября, на которое руководство телеканала не пригласили.

Нацсовет распространил в СМИ пояснение начальника отдела правового обеспечения данного ведомства Олега Шосталя, который заявил, что компания «АТВ» нарушила ч. 4 ст. 35 закона «О телевидении и радиовещании», которая обязывает вещателей в течение 10 дней с момента смены собственника подавать заявление на переоформление лицензии.

22 октября 2013 в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.