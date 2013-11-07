В Одессе владелец автосалона на «Бентли» сбил насмерть 23-летнего парня

Как сообщили УНИАН в суде, сумма залога составляет около 92 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура считает данное решение суда слишком мягким и в настоящее время готовится его обжаловать в апелляционном порядке.

В прокуратуре подчеркивают, что водитель автомобиля марки «Бентли» после смертельного наезда на пешехода с места происшествия скрылся, бросив машину.

Читайте также: В Одесской области расследуют ДТП с участием мэра Измаила

«В дальнейшем, гражданин попросил своего подчиненного прибыть на место совершения преступления и взять вину на себя. Однако, проведенными оперативными мероприятиями и следственными действиями установлено лицо, действительно совершившее указанное преступление», - сообщили в пресс-службе.

Следственным отделом ГУ МВД Украины в Одесской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, процессуальное руководство которым осуществляется прокуратурой области.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы 5 ноября в 12:55 часов автомобиль «Бентли Континенталь», двигаясь по реверсивной полосе по улице Николаевская дорога, совершил наезд на пешехода, 1990 г.р., который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой помощи.

Следствием было установлено, что указанный автомобиль с февраля т.г. находился для продажи в одном из автосалонов города. Из свидетельских показаний установлено, что на момент совершения ДТП, данным транспортным средствам управлял один из работников автосалона, который после совершения ДТП скрылся с места происшествия.

Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 286 ч. 2 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).