В Одесской области расследуют ДТП с участием мэра Измаила

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 5 ноября в 8.30 на 92-м километре автодороги Одесса - Рени произошла авария с участием двух автомобилей - «Ауди» и «ДАФ» с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля. Они госпитализированы в Белгород-Днестровскую и Саратскую центральные районные больницы. Наиболее пострадал водитель.

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Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство. Следователи выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, 5 ноября в Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком были госпитализированы несколько человек, в том числе мэр Измаила Андрей Абрамченко. Он ехал в Одессу по служебным делам. Автомобиль мэра столкнулся с грузовиком и перевернулся. Абрамченко, его водитель и начальник финансового управления Измаильского горсовета были госпитализированы.