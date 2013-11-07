Сегодня суд продолжит рассмотрение дела Индило

Деснянский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела относительно обстоятельств смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание суда по этому делу состоялось 29 октября.

Как сообщил защитник потерпевшей стороны Александр Заруцкий, во время этого заседания был допрошен следователь прокуратуры Киева Виталий Фаринович по ходатайству защиты потерпевшей стороны, а также следователь Шевченковского райуправления Игорь Исанбаев.

Заруцкий также сообщил, что на заседание не пришел Александр Хоменко - друг Индило, которого потерпевшая сторона, а также ее защита просили вызвать на повторный допрос. Поэтому защитники снова попросили повторно вызвать Хоменко на судебное заседание, которое состоится 7 ноября, чтобы устранить расхождения между его предыдущими показаниями и записями с камеры видеонаблюдения Шевченковского райуправления.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года. Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

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5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед тем суд закрыл уголовное дело еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.

18 июля Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела.