Обвиняемому в смерти Индило показалось, что студент имитирует потерю сознания

Обвиняемый по делу относительно обстоятельств смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райотделе милиции - участковый Сергей Приходько думал, что студент имитирует потерю сознания, падая в комнате предварительного разбора райотдела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Приходько сказал во время допроса на сегодняшнем судебном заседании по делу гибели Индило.

Приходько сообщил, что во время пребывания студента в общежитии было видно, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

“Было видно, что он был в состоянии алкогольного опьянения, произносил нецензурные слова, цеплялся за мою одежду, а я в это время просил его успокоиться и не нарушать общественный порядок”, - сказал обвиняемый.

Он также отметил, что уже после того, как студент был отправлен в райотдел, в комнате предварительного разбора во время составления админпротокола студент также выражался нецензурно. “Я составлял протокол, писал, а затем услышал, что студент упал. Я поднялся, чтобы вызвать «скорую», поскольку он потерял сознание... Но на то время мне показалось, что он имитирует потерю сознания”, - сказал Приходько.

По его словам, уже через 10 минут после вызова врачи “скорой” прибыли в райотдел, привели студента в чувство, но отказались его забирать, аргументируя это тем, что студент находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого, по словам Приходько, он отправив студента в комнату для задержанных.

“Я взял его за руку и затянул в комнату для задержанных”, - сказал Приходько.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 14.00.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило из одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное разбирательство уголовное дело по факту смерти Индило.

18 июля Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела.