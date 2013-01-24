Дело студента Индило вернули на новое судебное рассмотрение

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Деснянский районный суд Киева 29 октября 2012 года вынес постановление о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование, мотивируя свое решение неполнотой досудебного следствия.

Прокуратура Киева, не соглашаясь с таким решением суда, обжаловала его в апелляционном порядке, поскольку по делу выполнены все необходимые следственные действия.

Постановлением Апелляционного суда г. Киева апелляция прокурора была удовлетворена.

Апелляционной инстанцией постановление районного суда отменено, и уголовное дело по факту гибели И.Индило направлено в Деснянский районный суд на новое судебное рассмотрение другим составом судей.

Как сообщал УНИАН, И.Индило умер в Шевченковском районном отделе милиции Киева 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал И.Индило из одного из общежитий Киева в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

28 мая 2010 года прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру Киева. В октябре в прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели И.Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим, 23 декабря 2011 года, суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного из подсудимых - старшего инспектора Шевченковскому райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части первой статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей И.Индило Александр Заруцкий подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского районного суда столицы об условном наказании бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти И.Индило.

14 мая Апелляционный суд Киева отправил на дополнительное расследование в Деснянскую районную прокуратуру столицы уголовное дело по обвинению двух сотрудников милиции в причастности к смерти И.Индило.

29 октября Деснянский райсуд направил уголовное дело на дополнительное расследование.