Стало известно, какое оборудование будет на новых авто скорой помощи

Отмечается, что качество и уровень комплектации автомобилей скорой медицинской помощи отвечают требованиям ДСТУ. Все оборудование в закупленных автомобилях – от ведущих мировых производителей. Таким образом, значительно повысится качество и, соответственно, уровень оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба Министерства.

Например, автомобили типа А2 насчитывают около 14 наименований основного оборудования и 10 вспомогательного, находящегося в сумках и укладках. Эти автомобили предназначены для транспортировки больных, которым необходима госпитализация, но они не нуждаются в интенсивной терапии. Среди обязательного оборудования, в частности, имеются высокотехнологичные носилки, устройства для перевозки и иммобилизации, дефибриллятор т.д.

Машины типа В предназначены для транспортировки и реанимации больных. Такие «скорые» насчитывают более 20 наименований основного оборудования и более 30 – вспомогательных приборов, а также приборов в сумках и укладках. В частности, это носилки, обеспечивающие специальное положение больного, иммобилизационные устройства, оборудование для проведения реанимации при остановке сердца – кардиомониторы-дефибрилляторы, электрокардиографы, последовательно обеспечивающие дефибрилляцию и мониторинг состояния больного; портативная система для восстановления дыхания, приборы для получения оперативных данных о состоянии пациента – от уровня сахара в крови до артериального давления и т.д.

Автомобили скорой медицинской помощи типа В составляют основную часть закупки потому, что в большинстве случаев именно они обеспечивают все виды реанимации для больны , кроме особо сложных случаев, когда требуется «скорая » типа С.

Автомобили типа С (реанимобили) используют в тяжелых экстренных случаях. Поэтому в них, в частности, установлено новейшее оборудование. Например, дефибриллятор-монитор более высокого класса, чем в автомобилях типа В. Система дыхания расширена – имеет больше возможностей для проведения реанимационных мероприятий, в том числе автоматизированный аппарат искусственной вентиляции легких.