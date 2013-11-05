Стали известны характеристики новых скорых по тендеру Минздрава

Об этом в ходе пресс-конференции заявили представители украинских компаний, которые стали победителями тендера на закупку спецтранспорта.

«Главное преимущество наших автомобилей – качество, безопасность и стоимость, которая остается доступнее, чем у иномарок. Особо хочу отметить высокий клиренс и механическую блокировку межосевого заднего дифференциала, что является главным критерием проходимости автомобиля», - рассказала о причинах победы в тендере пресс-секретарь «АИС-Столица» Валерия Жукова.

Изменения, которые внесены производителями в конструкцию автомобилей – последствия новых стандартов, разработанных Минздравом для этой масштабной закупки 1412 скорых.

«Наше предприятие с 1995 года занимается производством специализированного транспорта для МВД, СБУ, инкассаторов. В 2009 году, когда появился госстандарт требований, который предъявляется к каретам скорой помощи, мы обратили свое внимание на производство этого вида спецтранспорта. И нам очень приятно видеть такие высокие требования к качеству продукта, которые выдвинул Минздрав», - рассказала директор ЧАО НПО «Практика» Юлия Борисова.

НПО «Практика» стало одним из победителей тендера и поставит Минздраву 143 спецавтомобиля типа C (реанимобиль, укомплектованный самым современным оборудованием для осуществления интенсивной терапии пациента) и 913 автомобилей типа B, в которых также можно осуществлять интенсивную терапию. К спецавтомобилям типа С, как к наиболее высокотехнологичным, были предъявлены особенно жесткие требования Минздрава.

«Все автомобили, которые мы будем поставлять - это автомобили типа В и С, которые будут оборудованы сертифицированным оборудованием. Все это оборудование зарегистрировано в Украине как средства медицинского назначения. Оно произведено в Италии, Германии, Испании, Англии, США, Японии - около 19 позиций», - отметила Юлия Борисова.

Представители компании «АИС-Столица», которая получит заказ на поставку 103 автомобилей типа A2, заявили, что их спецтранспорт подвергся масштабной модернизации модели ГАЗ 32213. В то же время, представители Минздрава отметили: чтобы «скорые» доезжали своевременно, по жестким новым нормативам (не более 20 минут в селе), региональным руководителям придется подтянуть инфраструктуру, особенно качество дорог.