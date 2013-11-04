Премию имени Игоря Лубченко присудили Наталье Лигачевой
Руководитель проекта "Телекритика" Наталья Лигачева признана лауреатом премии защиты свободы слова имени Игоря Лубченко.
Руководитель проекта "Телекритика" Наталья Лигачева признана лауреатом премии защиты свободы слова имени Игоря Лубченко. Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия. Напомним, что премия присуждается второй раз и вручается 3 ноября - в день рождения Игоря Лубченко, журналиста, редактора, бывшего председателя НСЖУ. На соискание премии госпожу Наталью выдвинула Львовская областная организация Национального союза журналистов Украины.
Получение этой награды - это не только личное признание, но и признание всей команды проекта "Телекритика", созданного в 2001 году, - отмечает в комментарии пресс-службе НСЖУ Наталья Лигачева.
"Для меня большая честь получить эту награду. Ведь именно признание коллег - это самое ценное и самое сложное, чего можно достичь в профессиональной жизни", - комментирует она.
Как говорит Наталья Лигачева, независимые медиа всегда является угрозой для коррумпированных политиков, и в любой стране их многие не любят. Ведь они способны разоблачить и донести до общественности факты, которые некоторым очень хотелось скрыть.
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"Сегодня в Украине мы наблюдаем обострение борьбы с журналистами, общественными организациями, которые отстаивают принципы свободы слова и плюрализма мнений в информационном пространстве, - продолжает Наталья. - Миссией проекта "Телекритика" является побуждение отечественных медиа к соблюдению высоких стандартов в журналистике. Поэтому поддержка этих усилий именно Национальным союзом журналистов, который объединяет в своих рядах тысячи профессионалов, очень красноречивая и важна. Вместе мы сильнее, вместе нам легче отстаивать наше право на профессию и право общества знать. Желаю всем коллегам творческого вдохновения и выдержки, правда - за нами".
Кроме этого, конкурсная комиссия решила отметить достижения в борьбе за свободу слова еще одного коллеги - корреспондента житомирской областной газеты "Ваши интересы" Петра Тарасюка. Он был выдвинут Житомирской областной оранизацией НСЖУ. Петр Тарасюк - автор многочисленных литературных трудов и лауреат многих профессиональных конкурсов, автор Гимна журналистов, который был выполнен на Международном фестивале журналистики "Вера. Надежда. Любовь".