Клинтон вдохновили заявления Януковича о защите свободы слова

Госсекретарь США Хилари КЛИНТОН заявляет, что США высоко оценивают позицию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в вопросах защиты свободы слова и демократии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совместной пресс-конференции с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Х.КЛИНТОН отметила, что вопросы защиты украинской демократии путем поддержки крепкого гражданского общества, независимости средств массовой информации и прозрачности государственного сектора были одними из ведущих во время ее встречи с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы высоко оцениваем недавние заявления Президента относительно поддержки свободы СМИ. И мы будем работать с правительством Украины, чтобы обеспечить эти критически важные свободы», - заявила Госсекретарь США.

Она также сказала, что обязательства В.ЯНУКОВИЧА в вопросах поддержки демократии и свободы слова в Украине «вдохновляют нас в США и во всем мире”.