Банкир обокрал свое банковское отделение на миллион

В Сумах руководитель Сумского отделения Харьковского филиала ПАО «Кредитпромбанк», который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел средствами этого учреждения в сумме свыше 1 млн грн, осужден к 7 годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, такой приговор вынес Зареченский районный суд г. Сумы на прошлой неделе.

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По информации начальника отдела прокуратуры области Анатолия Гриценко, милицией установлено, что банкир из корыстных побуждений противоправно использовал свою руководящую должность и за полгода нанес банковскому учреждению ущерб в особо крупных размерах - свыше 1 млн грн. Свою вину по предъявленному прокурором обвинению злоумышленник признал, однако ущерб, причиненный своими преступными действиями, не возместил.

Осужденный лишен свободы на 7 лет и взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его права на 3 года занимать руководящие должности и конфисковал все принадлежащее ему имущество, кроме жилья.