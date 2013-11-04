Завтра дожди ожидаются лишь в западных областях

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 5 ноября будет облачно с прояснениями.

В западных областях дождь, днем в Закарпатье сильный; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, в западных областях, а днем и в южной части местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

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Температура ночью 5-10° тепла, на побережье до 13°; днем 12-17°, в южной части местами 20-22°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.

В столице без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.