Завтра в Украине ожидаются дожди и туманы

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях, ночью и на в Житомирской области пройдут дожди, на Закарпатье и в Карпатах ночью сильные, в северных и местами в центральных областях небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в восточных, центральных областях и в южной части местами туман.

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Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем 10-15°, в южной части местами 16-20°.

В Киеве и области ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура в Киевской области ночью 6-11°, днем 10-15°. В Киеве температура ночью около 10°, днем 11-13°.