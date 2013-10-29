ГАИ предупреждает водителей о сильных туманах по всей Украине

В Департаменте ГАИ МВД Украины отмечают, что согласно информации Гидрометцентра, 30 октября ночью и утром на большей части территории страны ожидаются туманы с видимостью 200-500 м.

В соответствии с переданным УНИАН сообщением пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на особенности управления транспортным средством в условиях недостаточной видимости.

Так, напоминают в ГАИ, при тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз большим, чем есть в действительности. Поэтому при попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортных средств, которые двигаются впереди.

Кроме того, необходимо двигаться с включенным светом ближних фар (или с противотуманными фарами).

«Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. А при остановке включать аварийную световую сигнализацию», - советуют в ГАИ.