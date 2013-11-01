Одессит присвоил 300 тысяч гривен своего работодателя

В Одессе милиция начала уголовное производство в отношении мужчины, присвоившего 300 тыс. грн, принадлежащие частному предпринимателю.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, следственным отделом Приморского райотдела Одессы начато расследование в отношении жителя города, который мошенническим путем присвоил денежные средства своего руководителя.

«В милицию с заявлением обратился 38-летний житель Одесской области, который является частным предпринимателем. Мужчина просил принять меры в отношении своего 35-летнего подчиненного, который мошенническим путем завладел его 300 тыс. грн, после чего скрылся. Пострадавший также рассказал, что его работник на телефонные звонки не отвечает и по месту жительства не проживает», - сообщили в отделе.

Установлено, что подозреваемый помогал бизнесмену вести хозяйственные дела. По очередному поручению руководителя, помощнику необходимо было забрать деньги у знакомого своего шефа. Однако, получив крупную сумму наличными, злоумышленник забыл о выполнении своих обязательств, и исчез вместе с деньгами.

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По словам начальника Приморского райотдела Одессы полковника милиции Олега Стратиевского, милиционерам удалось установить местонахождение подозреваемого, который к тому времени потратил присвоенные деньги на личные нужды.

За данное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Приморским районным судом Одессы в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.