В Украине начался месяц добровольной сдачи оружия

В Украине с 1 по 30 ноября милиция проводит месячник добровольной сдачи оружия.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Граждане, которые добровольно в течение ноября обратятся в милицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, которые хранятся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности, подчеркивается в сообщении.

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Кроме того, отметили в МВД, если граждане в указанный срок добровольно сдадут в органы внутренних дел охотничье огнестрельное, холодное или газовое оружие, то в дальнейшем они будут иметь возможность после оформления соответствующих документов зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

В милиции напоминают, что незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки – это преступление, за которое законодательством предусмотрена уголовная ответственность.