В Харькове задержали большую партию контрабандных сигарет из России

Как сообщили УНИАН в Управлении борьбы с организованной преступностью (УБОП) облуправления милиции, в октябре в УБОП поступила информация о том, что из Ростова-на-Дону (Россия) с фабрики ОАО «Донской табак» по фиктивным документам транзитным путем планируется отправка большой партии табачных изделий.

Во время реализации оперативной информации, 29 октября в Харькове сотрудники УБОП задержали автомобиль «Газель», которым управлял 28-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина выполнял роль курьера.

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В грузовике правоохранители обнаружили 10,5 тыс пачек сигарет российских марок «Донской табак», «Арктика», «Нивигатор», «Император», «Беверли», «Маршал», «Наша марка», «Армада». Приблизительная стоимость партии составляет 80 тыс. грн.

По словам курьера, товар поступил в Харьков из международного аэропорта Одессы коммерческой почтой. Сигареты предназначались мужчине, который занимается оптовым распространением табачных изделий в Харькове и области.

Указанные табачные изделия с фабрики ОАО «Донской табак» ввезены в Украину как экспорт из РФ, о чем свидетельствуют соответствующие маркировки на ящиках с товаром. В то же время товар не был растаможен - на нем не было акцизных марок и каких-либо сопроводительных документов.

В отношении курьера составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 484 Таможенного кодекса Украины (ввоз на таможенную территорию Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля). Товар изъят до принятия решения суда.

Сейчас работники УБОП и Харьковской таможни устанавливают участников всей цепочки незаконного ввоза табачных изделий на территорию Украины.