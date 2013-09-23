На Львовщине задержали рекордную партию контрабандных сигарет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов во Львовской области, сегодня, 23 сентября, ночью в пункте пропуска «Краковец» на Львовщине работники таможенного поста выявили незаконное перемещение сигарет.

Как отмечается в сообщении, на таможенный контроль в направлении выезда из Украины были поданы документы, согласно которым физическое лицо-предприниматель из Житомирской области перевозило по адресу одного из предприятий Республики Польша груз «строительные конструкции из сосновых брусьев». Однако у таможенников возникли сомнения относительно правдивости этой внешнеэкономической операции, поэтому автомобиль был направлен на углубленный досмотр.

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В боксе углубленного досмотра транспортных средств совместная смотровая группа таможенников и пограничников в деревянных брусьях обнаружили сигареты, которые были скрыты в специально изготовленных нишах.

По предварительным данным, всего было обнаружено около 120 тысяч пачек сигарет. Точная стоимость и количество контрабандных сигарет будет установлена дополнительно.

На данное время работники таможенного поста проводят документирование нарушений таможенных правил.