Украина готовится послать в Таиланд первые танки

В Юго-Восточную Азию отправится пять машин, изготовленных на «Заводе им. В.А.Малышева», сообщили УНИАН в пресс-службе концерна.

«На полигоне в г. Чугуев танки «Оплот» проходят огневые и ходовые испытания. Танки испытывают в реальных условиях, в частности, во время ночных стрельб. После завершения испытаний будет подписан акт технической приемки и «Оплоты» будут отправлены инозаказчикам», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2011 года «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Вооруженных сил Королевства Таиланд о поставках новой партии бронетехники.

Стороны договорились, что Украина изготовит и поставит в Таиланд 49 единиц основного боевого танка (ОБТ) «Оплот». Общая стоимость контракта превышает 200 млн долл. Выполнять заказ будут предприятия, которые вошли в состав госкомпании «Укроборонпром».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

“Укроборонпром” в январе-июне 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,9 млрд грн.