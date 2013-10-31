Официальный курс валют на 1 ноября

19:09, 31 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Нацбанк установил официальный курс гривны

На 1 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 31 октября – 799.3000)

100 EUR – 1090.3251 (на 31 октября – 1099.4372)

10 RUR – 2.4919 (на 31 октября – 2.4930)

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