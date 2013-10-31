Винницкий велосипедист перевозил гранату в полиэтиленовом пакете

В Виннице по улице Пирогова во время патрулирования города работники милиции задержали велосипедиста, который в полиэтиленовом пакете перевозил гранату РГД-5.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, сегодня около пяти утра внимание экипажа работников батальона патрульной службы милиции привлек велосипедист, который, увидев служебный автомобиль работников милиции, внезапно сменил направление движения и, оглядываясь, начал убегать.

Оказавшись в тупике, велосипедист остановился и что-то бросил в траву. Работники милиции задержали беглеца и начали искать то, от чего он только что избавился.

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В траве милиционеры нашли полиэтиленовый пакет с гранатой и вызвали на место взрывотехников. Осмотрев содержание пакета, работники взрывотехнической службы милиции, предварительно установили, что обнаруженный предмет – это боевая граната РГД-5.

Изъятый боеприпас направлен на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в Винницкой области.

По словам 42-летнего велосипедиста, гранату он нашел летом в лесу недалеко от военного полигона в Житомирской области. Туда он приехал на машине с матерью собирать лекарственные травы. С тех пор опасную находку мужчина везде носил с собой, а зачем, он объяснить не смог.

Следственным отделом милиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до семи лет заключения.