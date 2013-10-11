Нетрезвый мужчина достал гранату посреди супермаркета

В Чернигове 10 октября милиция задержала в супермаркете нетрезвого мужчину с гранатой. Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Покупатели магазина позвонили по телефону в милицию, после того, как увидели, что нетрезвый мужчина, покупая водку, вместе с бумажником вытянул ручную гранату. На вызов прибыли бойцы "Беркута". Работники ГАИ перекрыли движение транспорта на дороге, которая проходила возле магазина, а следственно-оперативная группа блокировала вход в торговое заведение. Мужчина был оперативно задержан, взрывоопасный предмет изъят.

В наркодиспансере врачи у задержанного в крови выявили 3,2 промилле алкоголя. Он сознался, что выпил около 700 миллилитров водки.

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Предмет, похожий на ручную гранату Ф-1, сейчас находится на взрыво-технической экспертизе.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 УКУ (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), что наказывается лишениям свободы на срок от 3 до 7 лет.