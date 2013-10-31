Нафтогаз должен сегодня решить вопрос с долгом Газпрому - Ставицкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий по итогам прошедшей коллегии в Каневе.

«Мною дано было двое суток для решения этого вопроса главе правления «Нафтогаза». Время решения вопроса истекает сегодня. Мне глава НАК доложит, к каким договоренностям пришли», - сказал Ставицкий.

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Он отметил, что вопрос расчетов «Нафтогаза» с «Газпромом» не является уникальной ситуацией. «Уверен, что мы решим этот вопрос... Уверен, что он (глава правления «Нафтогаза Украины» - УНИАН) справится с этим заданием и точно решит этот вопрос», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., ”Нафтогаз Украины” обязан ежемесячно направлять ”Газпрому” платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.