СМИ: Врачи из-за недостатка знаний ставят украинцам ложные диагнозы (видео)

Как сообщается в сюжете программы "Территория обмана", украинские медики могут ошибиться в своих выводах.

Так, онкобольная Галина четыре года уже борется с неправильным диагнозом. Женщина сдала анализы в двух разных больницах. И в одной из них врач ошибся. Она чуть не умерла в 2009 году, ведь ей сообщили о раке кожи головы. При этом никакого рака у нее не было. В противном случае ей сказали после анализов, она вполне здорова. Однако оказалось, что женщина была больна раком почек. По мнению женщины, ошибочный диагноз стал следствием плохой техники, сообщает ТСН.

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Как выяснили журналисты, украинская аппаратура не хуже европейской. "Сегодня в Киеве компьютерные томографы новые и их больше, чем в Германии в Берлине", - сообщил президент многопрофильной клиники Михаил Радуцкий.

Неправильные диагнозы - дело рук бездарных врачей. Поэтому украинцев не всегда лечат от того, что на самом деле болит. Ведь оборудование есть, а расшифровывать результаты некому.

С неправильным диагнозом столкнулся и известный украинский актер Владимир Горянский. Ему профессор поставил диагноз "грыжа". Однако он не хотел верить и уехал в деревню к знахарке, которая лечит травами. Женщина сказала Горянскому, что у него нет грыжи, а есть только увеличенные лимфоузлы.

"Сейчас все превратилось в бизнес. Мораль, тем более в медицине, в фармацевтике отсутствует. Простите, но это так и есть", - считает Горянский.

Эксперимент был проведен со студентами университета имени Богомольца, который считается одним из лучших в стране. Как выяснилось, в учебном заведении учатся будущие врачи, которые даже не знают ответа на вопрос из школьной программы.

В частности, некоторые только ответили на вопрос о том, какую кровь несут легочные артерии. На сложные вопросы студенты также очень трудно отвечали. Они только разводят руками после вопроса о том, что такое цикл Крепса. Некоторые студенты, услышав такие вопросы, попросили не позорить их публично.

Однако нашлись и такие, кто даже не знает, почему университет носит имя Богомольца. Одни считают известного патофизиолога хирургом, а другие вообще просили не показывать их лица.