В «Батькивщине» предлагают лишать врачей профессии за нарушение присяги

Народный депутат от «Батькивщині» Татьяна Слюз внесла в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении» (относительно улучшения качества предоставления медицинских услуг).

Текст законопроекта размещен на сайте ВР.

Статью 34 Закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении» после части второй предлагается дополнить нормой, согласно которой врач обязательно удостоверяет собственной подписью и личной печатью документально оформленные результаты обследований, установленный диагноз, перечень назначенных лекарственных средств и установленные результаты лечения.

Кроме того, врач несет персональную ответственность за обследование, установление диагноза и применения методов лечения к лицам, которые обращаются к нему за медицинской помощью.

По теме: Эксперт предупреждает, что через 10 лет украинцев будет некому лечить

Также автор предлагает дополнить закон статьей 44-1 «Лабораторные исследования», в соответствии с которой они проводятся с целью выявления причин заболевания и применения эффективных методов лечения. Их проведение осуществляется в медицинских лабораториях, которые образуются и функционируют в соответствии с законодательством Украины.

При этом документальные подтверждения лабораторных обследований оформляются на бланках соответствующих учреждений с указанием должности и ФИО медицинских работников, которые их проводили, а также удостоверяются печатями этих учреждений.

Неподобающее проведение лабораторных исследований или предоставление неправдивых сведений относительно результатов влечет за собой установленную законом ответственность.

Законопроектом статью 76 закона после части второй предлагается дополнить новой частью, согласно которой в случае грубого нарушения Присяги врача Украины врачу запрещается заниматься профессиональной деятельностью.

В пояснительной записке отмечается, что внедрение механизма личной ответственности врачей (других медицинских работников) путем засвидетельствования собственной подписью и личной печатью, печатью медицинского заведения документов, которые касаются предоставления медицинской помощи, повысит качество полученных пациентом медицинских услуг; будет способствовать добросовестности выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей; обеспечит возможность выявления, доказательства и устранения врачебных ошибок; усовершенствует механизм привлечения медиков к предусмотренной законодательством ответственности.