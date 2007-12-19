В Киеве раскрыто ограбление банка

Раскрыто ограбление киевского отделения Укрпромбанка, расположенного по ул.Киквидзе, 31.

Преступление было совершенно 26 октября 2007 года, сумма украденного составила свыше 3 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно предоставленной информации, подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками милиции в течение недели после ограбления. Клиентка, находившаяся во время ограбления в банке, запомнила машину, на которой скрылся преступник. Далее сотрудники Печерского РУ ГУМВД Украины в г.Киеве нашли и задержали преступника. Охранник отделения и кассир хорошо запомнили внешность грабителя и смогли безошибочно опознать его.

По информации пресс-службы, все деньги, имевшиеся на тот момент в отделении, находились в сейфе, а двери в кассовую кабину были закрыты, поэтому преступник смог взять только лоток со стола кассира, в котором находилась незначительная сумма.