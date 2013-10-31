В Черниговской области под футбольными воротами погиб ребенок

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в области.

30 октября в пгт Добрянка Репкинского района в результате падения металлических футбольных ворот был смертельно травмирован местный житель, 2003 года рождения.

По теме: В Днепропетровске двое подростков подорвались на самодельном взрывпакете

Причины и обстоятельства этого происшествия выясняют сотрудники Репкинского районного отдела УМВД Украины в Черниговской области.