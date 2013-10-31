В Черниговской области под футбольными воротами погиб ребенок

10:38, 31 октября 2013
Общество
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В Черниговской области из-за падения футбольных ворот погиб 10-летний мальчик

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в области.

30 октября в пгт Добрянка Репкинского района в результате падения металлических футбольных ворот был смертельно травмирован местный житель, 2003 года рождения.

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Причины и обстоятельства этого происшествия выясняют сотрудники Репкинского районного отдела УМВД Украины в Черниговской области.

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