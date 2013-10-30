В Днепропетровске двое подростков подорвались на самодельном взрывпакете

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, отметив, что несчастный случай произошел вчера, 29 октября.

Подростки, по свидетельствам одного из них, самостоятельно изготовили взрывной пакет. А около 18 часов во дворе возле одного из супермаркетов они взорвали пакет со взрывчатым веществом.

По теме: На пункте приема металлолома, где погиб участковый, нашли 400 снарядов

В результате 14-летнему парню оторвало палец, а также часть второго пальца на левой руке. Его 16-летний приятель получил ранение лица и плеч.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

По данным ОСО, открыто уголовное производство по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются обстоятельства изготовления взрывчатки. Пострадавшие - выходцы из благополучных семей, отметили в милиции.