На Одещине в ДТП пострадали восемь граждан Молдовы
09:02, 31 октября 2013Общество
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В Одесской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 8 граждан Молдовы
В ДТП пострадали восемь человек / Фото : vpoltave.info
Как сообщает Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 2.00 ночи недалеко от с. Еремеевка Раздольнянского района, на 424-м км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение пассажирского микроавтобуса «Мерседес», который перевозил 9 пассажиров (граждан Республики Молдова), с грузовым автомобилем МАН.
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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 8 человек, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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