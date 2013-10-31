На Одещине в ДТП пострадали восемь граждан Молдовы

Как сообщает Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 2.00 ночи недалеко от с. Еремеевка Раздольнянского района, на 424-м км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение пассажирского микроавтобуса «Мерседес», который перевозил 9 пассажиров (граждан Республики Молдова), с грузовым автомобилем МАН.

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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 8 человек, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.