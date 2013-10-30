Троих мужчин госпитализировали после магазинного скандала

29-летний мужчина зашел вечером в магазин купить пиво. На кассе он поругался с продавщицей. Ссора переросла в скандал. Свидетелями конфликта стали двое парней. Они вступились за женщину, скандалист предложил им выйти на улицу.

"Все трое вышли на улицу. В ходе выяснения отношений, зачинщик конфликта нанес парню, который вступился за продавца, колотую рану в брюшную полость, - сообщили в пресс-службе милиции Бердянска. - После этого, третий парень, друг пострадавшего, отвел его в сторону, чтобы оказать помощь".

Как пишет Комсомольская правда, еще один прохожий, увидев кровавые разборки, попытался успокоить мужчину с ножом, но преступник пырнул ножом и его. Новый пострадавший оказался физически подготовленным, потому, не смотря на рану, он скрутил мужчину и держал его до приезда милиции.

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В результате всей потасовки, сам зачинщик тоже пострадал - порезал ногу и лицо об осколки разбитой бутылки пива. Сейчас все трое в больнице.

Мужчина, который устроил поножовщину, уже был за решеткой. Из своих 29 лет он отсидел в тюрьме 9.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений". Она предусматривает лишение свободы до 8 лет.