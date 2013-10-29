В Доброполье Донецкой области таксисты задержали грабителя магазина и передали милиции.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Добропольского горотдела милиции, продавец рассказала, что вечером в небольшой магазин, где она работала, зашел неизвестный парень и сразу же запер на замок входную дверь.

Затем злоумышленник достал нож и потребовал, чтобы женщина отдала ему все деньги из кассы и свои золотые украшения. Получив требуемое, налетчик выбежал из помещения и попытался скрыться.

Потерпевшая выбежала за ним на улицу и, увидев неподалеку таксистов, попросила их задержать разбойника, а сама сообщила о случившемся в милицию.

Таксистам удалось задержать разбойника и передать его подоспевшим милиционерам.

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Выяснилось, что подозреваемый имел несколько судимостей, в последний раз освободился из мест лишения свободы в августе текущего года.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 УК Украины (разбой). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.