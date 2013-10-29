Львовянин под своим джипом нашел бомбу
22:34, 29 октября 2013Общество
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В течение трех часов во Львове взрывотехники проводили операцию по разминированию машины.
В течение трех часов взрывотехники проводили операцию по разминированию машины / Фото : yugopolis.ru
Сегодня, 29 октября, во Львове возле одной из автозаправок города был обнаружен заминированный джип Rаngе Rovеr, проинформировали в пресс-службе МВД, сообщает ТСН.
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В течение трех часов взрывотехники проводили операцию по разминированию машины, которая стояла возле заправки. Милиция выставила кордон в 50 метрах от автомобиля, в котором искали взрывчатку, а через несколько часов попросила отойти людей на 200 метров от этого места.
Также эвакуировали людей из близлежащих зданий оптового и гаражного кооперативов.
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