Преступники планировали цеплять на похищеных бизнесменов взрывающиеся ошейники

В Одессе была остановлена работа группировки, которая намеревалась похищать бизнесменов и требовать у них выкуп, пишет местное издание Думская.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представители группировки намеревались надевать на похищенных бизнесменов электронные устройства в виде ошейников, начиненных взрывчаткой. Таким образом они, скорее всего, планировали запугивать своих жертв и требовать уплаты выкупа.

По данным источника издания, в период с марта по сентябрь нынешнего года злоумышленники разрабатывали техническую сторону вопроса. Прибор был испробован в безлюдных местах. Ошейник, как указывается, приводился в действие на расстоянии, кроме прочего он давал возможность следить за обстановкой вокруг жертвы через сеть. Представители группировки даже создали для смертельного гаджета уникальное программное обеспечение.

Сообщается также, что банда наметила первую жертву, от которой намеревалась заработать полмиллиона долларов. Тем не менее, о ее намерениях узнали сотрудники СБУ. В результате злоумышленники были задержаны.

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Отметим, что ошейники со взрывчаткой ранее использовались за границей при вымогательстве и схожих преступлениях. В 2003 году, в частности, в США была предпринята попытка ограбления банка с помощью такого устройства.

В 2005-м году похожее устройство применили в российском Краснодаре. Преступник зашел в один из магазинов города, надел ошейник на шею директора, заявил, что взорвет его, если ему не заплатят на следующий день крупную сумму, после чего удалился. Саперы с трудом разминировали бомбу, а милиция устроила засаду и задержала вымогателя. Спустя год суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

В 2011-м году бомбу-ошейник использовал пятидесятилетний австралийский финансист и юрист Пол Питерс, который угрожал с его помощью убить 18-летнюю дочь сиднейского миллионера Мадлен Пульвер. Саперы пытались 10 часов разгадать загадку устройства, закрепленного на шее девушки, пока не обнаружили, что взрывчатки внутри нет.