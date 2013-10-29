Мужчину, который обстрелял харьковский детсад, задержали

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который из пневматического оружия обстрелял детский сад.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в настоящее время указанный гражданин дает показания следственным органам. Ему 27 лет, раньше подозреваемый уже имел проблемы с законом из-за употребления наркотических средств.

Мотив своего поступка человек объяснить не может, но подтверждает тот факт, что именно он днем произвел несколько выстрелов по окнам детского сада из квартиры на 7 этаже, которая расположена в многоэтажке прямо напротив детского учреждения.

Работники милиции изъяли у него пневматическое оружие, которое передано экспертам-криминалистам на соответствующее исследование.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), согласно которой мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, около 12:40 поступило сообщение о повреждении неизвестным предметом окна детсада в Московском районе Харькова. Милиционеры установили, что окно имеет незначительное повреждение от пули, выпущенной из пневматического оружия. По предварительным данным, выстрел был сделан из квартиры многоэтажки, расположенной напротив детского заведения. Никто не пострадал.