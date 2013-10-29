Движение на трассе Одесса-Рени возобновлено

Движение автотранспорта на трассе Одесса—Рени (Одесская область), которое было прекращено 28 октября из-за разрушения моста, возобновлено.

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Одесской области, на 52 км +789 м автомобильной дороги Одесса-Рени в районе села Паланка (Республика Молдова) после окончания ремонтных работ движение автотранспорта в обоих направлениях восстановлено.

Как сообщал УНИАН, 28 октября движение автотранспорта на трассе Одесса—Рени (Одесская область) было закрыто из-за разрушения моста. По данным областного управления Государственной автомобильной инспекции, разрушение деформационного шва мостового перехода было выявлено на 52 км автомобильной дороги Одесса–Рени в районе села Паланка (Республика Молдова).

Справка УНИАН. Автомобильная дорога Одесса-Рени относится к трассам международного значения, часть европейского коридора «Черноморское экономическое сообщество». Находится на территории Одесской области, совпадает с частью европейского автомобильного маршрута Е 87 (Одесса-Констанца-Измир-Анталья). Общая протяжённость — 244,4 км, с подъездами — 282,4 км.