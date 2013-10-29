В Запорожье горела обувная фабрика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Запорожской области, в 10:33 на территории обувной фабрики «Мида» по улице Восточной в Коммунарском районе возник пожар. В четырехэтажном здании горела внешняя вентиляционная шахта на площади 80 кв.м.

Из-за того, что фабрика является объектом с массовым пребыванием людей, по повышенному номеру вызова на место происшествия немедленно прибыло 10 автоцистерн, 7 единиц спецтехники и 55 человек личного состава.

В 11:10 пожарные локализовали возгорание, а в 11:30 пожар был ликвидирован. Пламя не успело распространиться на более значительную площадь.

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Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным спасателей, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки двигателя вентиляционной шахты.

По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.