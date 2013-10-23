В Закарпатской области сгорел банк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия выехали дежурные 8-й Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной команды пгт Тересва.

Поскольку отделение банка находилось в здании Тересвянского поселкового совета, существовала угроза распространения огня на все сооружение. «Однако спасатели действовали быстро и согласованно: в 06:40 пожар был локализован, в 06:55 – полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Читайте также: Ребенок сгорел во время пожара в доме на Киевщине

По данным ГСЧС, пламя уничтожило офисную мебель, компьютерную технику и документацию, которая находилась в помещении отделения банка. Причина возгорания устанавливается.