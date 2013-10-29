Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом

В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) объявила 29 октября Международным Днем борьбы с инсультом (World Stroke Day), тем самым призвав к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

Инсульт - быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций. Основные причины инсульта - гипертоническая болезнь и атеросклероз. Также развитие инсульта возможно при заболеваниях сердца, например, ревматических пороках, осложненных мерцательной аритмией, и некоторых болезнях крови.

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Врачи различают геморрагический инсульт и ишемический инсульт. Геморрагический инсульт выражается кровоизлиянием в мозг и обычно проявляется при гипертонической болезни вследствие физических или нервных перегрузок больного. Значительно чаще встречается так называемый ишемический инсульт, который связан с возникновением тромбоза (закупорки) кровеносного сосуда в мозге; закупорка сосуда может быть и атеросклеротической бляшкой, представляющей собой уплотнение на внутренней стенке артерии, или эмболом, т.е. кусочком тромба или бляшки, принесенным потоком крови из другого места. Чаще всего эмболический инсульт возникает при нарушениях сердечного ритма, особенно мерцательной аритмии.

Как геморрагический, так и ишемический инсульт в наиболее тяжелых случаях приводит к инфаркту (омертвению) участка мозга, что клинически выражается парезами или параличами конечностей, нарушениями речи, глотания, тяжелыми расстройствами других жизненно важных функций организма. Весьма высока смертность в ранние периоды инсульта.

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Инсульт обусловливает около 6 миллионов смертей в год во всем мире, и как причина смерти уступает лишь ишемической болезни сердца.

В России, по данным НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ имени Н.И. Пирогова, ежегодно переносят инсульт около 500 тысяч человек, примерно половина из них умирает, а свыше 90 % выживших становятся инвалидами.

Всемирная организация по борьбе с инсультом была создана в октябре 2006 года и опирается на деятельность своих членов - ученых, а также научных организаций и обществ по борьбе с инсультом. Ее миссия состоит в предоставлении доступа к медицинской помощи по поводу инсульта, а также в пропаганде научных исследований и знаний путем содействия профилактике и медицинской помощи больным с инсультом и сосудистой деменцией; содействия внедрению стандартов наилучшей практики; обучения кадров совместно с другими международными, государственными и частными организациями; поощрения клинических исследований. Два раза в год WSO проводит Всемирные конгрессы по инсульту. Выпускаемый WSO научный журнал International Journal of Stroke является клинически ориентированным периодическим изданием. WSO - организатор Всемирной кампании против инсульта и Всемирного дня борьбы с инсультом.

В 2012 году WSO ввела новый символ борьбы с инсультом - синюю ленту. В результате конкурса на новый символ, в котором приняли участие отделения организации и дизайнеры по всему миру, была выбрана синяя лента, предложенная австралийской парой дизайнеров из Мельбурна.

Большой вклад в профилактику инсульта может внести сам человек. Эксперты ВОЗ отмечают, что причины сердечно-сосудистых заболеваний хорошо известны - неправильное питание, физическая инертность и употребление табака. Поэтому ВОЗ для сохранения сердца здоровым рекомендует придерживаться разумной диеты, бросить курить и вести более подвижный образ жизни.

По материалам: РИА Новости