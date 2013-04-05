Более половины украинцев страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов на расширенном заседании коллегии Минздрава "Об итогах деятельности в 2012 году, задачи и перспективы развития сферы здравоохранения".

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания приводят к глобальным социально-экономическим потерям населения многих стран, включая и Украину.

«Эти заболевания занимают первое место в структуре болезней, предопределяют почти две трети всех случаев смерти и треть причин инвалидности. В Украине количество лиц, имеющих болезни системы кровообращения, достигли 26,5 миллиона человек, что составляет 58,4% населения», - отметил А.Толстанов.

Он отметил, что потребность в операциях на сердце в стране составляет 35 000 в год (без учета «хирургического долга», который достигает 150 тысяч пациентов).

«Годовая потребность в так называемых «малоинвазивных» методиках (коронарография, стентирование сосудов) - около 200 тысяч в год. В 2012 году в 25 кардиохирургических центрах Украины выполнено 21914 оперативных вмешательств на сердце – 62,3% потребности (в 2011 выполнено 17 997 операций – 51,4% потребности), малоинвазивных вмешательств: 18 тысяч коронарографий и почти 8 тысяч стентирований (9% потребности)», - сообщил заместитель министра.

По словам А.Толстанова, основным методом диагностики сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговой патологии являются коронарография, церебральная ангиография.

«На сегодняшний день количество коронарографий в странах Европы достигает более 4000 на 1 млн населения, а стентирований коронарных сосудов – более 1500 на 1 млн. В то же время в Украине выполняется приблизительно 215–220 коронарографий, а стентирований коронарных артерий – 70–75 на 1 млн населения. Наиболее эффективным методом лечения острого инфаркта миокарда является медикаментозная и интервенционная реперфузия, которая недостаточно используется в Украине. Только 5% больных своевременно получают реперфузионную терапию, тогда как в европейских странах реперфузия проводится у 80–90% больных, при этом половине больных проводится первичная ангиопластика, а трети – тромболитическая терапия», - отметил А.Толстанов.

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По словам заместителя министра, в 2012 году проведено только 2287 ургентных стентирований при остром инфаркте – почти 5%.

«Не проводится ургентная первичная ангиопластика больным острым инфарктом в Черновицкой, Сумской областях, г. Севастополь, менее 1% - в Кировоградской, Полтавской, Запорожской областях», - отметил А.Толстанов.