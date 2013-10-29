СМИ: НАН Украины ликвидирует два института

Согласно академической реформе, Институт украинской археографии и источниковедения будет реорганизован в Археографическую комиссию при Институте истории Украины, а Институт востоковедения вольется в состав Института всемирной истории. В руководстве академии объясняют реорганизацию желанием оптимизировать свою структуру, признавая, что ликвидация двух институтов станет началом масштабной реформы. В то же время в институтах НАНУ уверены, что такие изменения уничтожат гуманитарную науку в стране, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Вопрос о ликвидации двух научных учреждений (Института востоковедения имени Агафангела Крымского и Института украинской археографии и источниковедения имени Михаила Грушевского (ИУАИ) был поставлен еще в прошлую пятницу на заседании президиума Национальной академии наук Украины. Академики взяли время для принятия окончательного решения.

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Институт востоковедения имени Агафангела Крымского создан в 1991 году. Занимается изучением языков, истории и культуры народов стран Азии и Африки, а также восточных народов, населяющих Украину. В составе института работают 22 кандидата и 6 докторов наук.

Институт украинской археографии и источниковедения имени Михаила Грушевского создан в 1991 году. Сферой его научных интересов является поиск, научная обработка и публикация письменных источников культурно-исторического наследия, а также разработка теоретических основ современной археографии. В составе института работают 40 кандидатов и 14 докторов наук.

Перспектива ликвидации вызвала возмущение ученых. Так, вчера вечером в ИУАИ состоялось экстренное заседание ученого совета, на котором было решено уже сегодня созвать общее собрание коллектива института и обратиться к президенту НАНУ, академику Борису Патону с просьбой "объективно разобраться в ситуации". По словам сотрудников ИУАИ, решение закрыть институты принимается "внезапно, кулуарно, без обсуждений с коллективом и научной общественностью".

В обоих институтах уверены, что в случае их закрытия наука понесет невосполнимые потери. "Ликвидация института станет прецедентом для постепенного сокращения других учреждений гуманитарного профиля", - считают украинские археографы. "Это удар по всему украинскому востоковедению, по сути, это сворачивание в Украине научного направления, которое, наоборот, требует нашего внимания и помощи", - добавляют отечественные востоковеды.

Тем временем в самой НАНУ заявляют, что речь идет не о ликвидации, а об "оптимизации работы академии".

Как выяснило издание, на базе Института украинской археографии и источниковедения планируется создать Археографическую комиссию при Институте истории Украины (действовала в 1988-1991 годах), а Институт востоковедения должен войти в состав Института всемирной истории.

Тем не менее, руководство обоих институтов уверено, что такая оптимизация поставит крест на проводимой ими научной работе.

Проект оптимизации НАНУ критикуют и в других академических институтах. "Потеря специальных научных учреждений узкого профиля явно скажется на состоянии науки в стране. По сути, это не реформа, а убийство научной школы, которая никак не финансируется государством. Я решительно против таких действий",— сказал директор Института философии имени Григория Сковороды НАНУ Мирослав Попович.